Journée portes ouvertes de l’éco-domaine de Bouquetot Saint-Pierre-Azif, 17 septembre 2021, Saint-Pierre-Azif.

Journée portes ouvertes de l’éco-domaine de Bouquetot 2021-09-17 09:30:00 09:30:00 – 2021-09-17 18:00:00 18:00:00

Saint-Pierre-Azif Calvados Saint-Pierre-Azif

L’Eco-Domaine de Bouquetot, ancienne ferme augeronne de 68 hectares, situé à Saint Pierre Azif (à 3 km de la mer entre Villers-sur-Mer et Deauville) vous accueille vendredi 17 septembre 2021 pour la journée Portes Ouvertes Tiers-Lieux Normandie de 9h30 à 18h.

Venez découvrir le domaine et ses activités, rencontrer et échanger avec les acteurs économiques implantés sur le site et tester gratuitement nos espaces de coworking et réunions.

Au programme Tiers Lieu Nature / Tiers Lieu Numérique :

Dès 9h30 : Café d’Accueil // 12h30 – 17h : Restauration – Food Truck de Crêpes La Valentine

• 10h00 – 14h00 : Découvrez & testez gratuitement nos espaces coworking & séminaires

• 11h : Visite guidée de l’Eco-Domaine, découvrez les acteurs (entreprises et espaces-tests) du tiers-lieu agricole

• 14h30 : Présentation Atelier Impression 3D par l’entreprise 3D&G de Caen

• 16h00 – 18h : Attractivité d’un collectif d’entrepreneurs. Table ronde avec les acteurs de l’Eco-Domaine (confirmés à ce jour) :

Thomas de Cornière chef d’exploitation Elevage des parts (élevage de bovins Bio)

Laurent Lecesve fondateur et dirigeant de la ferme de spiruline

Delphine Esterlingot dirigeante Des Fleurs Partout (jardin fleuriste en permaculture).

info@ecopya.org +33 7 55 66 48 20 http://www.ecopya.org/

dernière mise à jour : 2021-09-07 par