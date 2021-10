Journée Portes Ouvertes de l’Agence d’architecture MSA MSArchitecture, 15 octobre 2021, Rousset.

MSArchitecture, le vendredi 15 octobre à 13:00

Après 12 ans au **3 Place de Catalogne** **à Perpignan** et 10 ans quartier Fontjuane à Rousset, l’agence MSA s’est installée au **3 place Paul Borde** **au coeur du village de Rousset**. Venez découvrir nos nouveaux locaux au sein d’un immeuble entièrement réhabilité par notre équipe et des entreprises spécialisées dans l’ancien. Ce projet s’inscrit parfaitement dans le thème des JNA 2021, puisque nous avons fait le choix de venir nous installer sur la place du village, pour **_Vivre_** **_Ensemble._** A l’occasion de cette Journée Portes Ouvertes, nous vous proposerons : – une visite pédagogique de l’immeuble et de ses différents bureaux : INEDY (Cabinet RH & Management), EXPERTISE FINANCE (commissaire aux comptes) et l’agence MSA Architecture. – une exposition du chantier de la réhabilitation de l’immeuble, – un atelier-challenge pour petits et grands avec des prix à gagner !? On vous attend nombreux pour **vivre ce moment ensemble.** **Muriel, Julien, Vincent, Marie, Edélia ….** (par ordre d’arrivée ;-)

Entrée Libre

Journées nationales de l’architecture

MSArchitecture 3 Place Paul Borde 13790 Rousset Rousset Bouches-du-Rhône



2021-10-15T13:00:00 2021-10-15T19:00:00