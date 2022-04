Journée portes ouvertes de l’aéroclub Chartres Chartres Catégories d’évènement: Chartres

Samedi 14 mai de 10h00 à 19h00 à Chartres : journée portes ouvertes de l'aéroclub.

Exposition d'avions au sol sur la plateforme. Présence des cars podium de l'Armée de l'Air et de l'Aéro Naval pour renseigner toutes les personnes intéressés par ces métiers. Des "Vols découvertes" (Baptême de l'air) Structure gonflable pour les enfants. Concours "Dessine moi un avion" Les enfants arrivent avec leur dessin le 14 mai. Ils seront exposés à l'aéroclub plusieurs jours et les visiteurs voteront pour désigner le gagnant qui gagnera un "vol découverte" pour 3 personnes. L'enfant et ses parents !

