Journée Portes Ouvertes de la MFR, 18 mars 2023, Miramont-de-Guyenne .

Journée Portes Ouvertes de la MFR

12 Boulevard Clémenceau Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

2023-03-18 – 2023-03-18

Miramont-de-Guyenne

Lot-et-Garonne

EUR Venez découvrir nombreux la MFR de Miramont lors d’une journée Portes Ouvertes. Une occasion pour visiter l’établissement, rencontrer son équipe éducative et s’informer sur les filières de scolarité de la 4ème et 3ème jusqu’aux études supérieures en alternance avec le BAC Pro SAPAT, le BTS Tourisme et la formation CAP AEPE. MFR cultivons les réussites !

Découvrez la MFR lors d’une journée Portes Ouvertes. Une occasion pour visiter l’établissement, rencontrer son équipe éducative et s’informer sur les filières de scolarité de la 4ème et 3ème jusqu’aux études supérieures en alternance avec le BAC Pro SAPAT, le BTS Tourisme et la formation CAP AEPE.

+33 5 53 93 21 49 MFR de Miramont

©MFR

Miramont-de-Guyenne

dernière mise à jour : 2023-02-28 par