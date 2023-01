Journée Portes Ouvertes de la MFR Bourgougnague Bourgougnague Bourgougnague Catégories d’Évènement: Bourgougnague

Lot-et-Garonne Bourgougnague Venez découvrir la 1ère Maison Familiale d’Europe lors de la journée Portes Ouvertes. Une occasion pour visiter le château Jolibert, ses intérieurs et ses aménagements extérieurs. Toute l’équipe éducative vous accueille et vous informera sur les filières de la scolarité en alternance à partir des classes de 4ème et 3ème jusqu’au bac. Mais aussi : Bac Pro Agroéquipement avec une seconde Production végétale, CAP Maintenance de Bâtiments de Collectivités en apprentissage, CAP Maçon et CQP Conducteurs d’Engins Agricoles. Pensez à prendre rendez-vous ! Venez découvrir la 1ère Maison Familiale d’Europe lors de la journée Portes Ouvertes. Une occasion pour visiter le château Jolibert, ses intérieurs et ses aménagements extérieurs. Toute l’équipe éducative vous informera sur les filières de la scolarité en alternance. Pensez à prendre rendez-vous ! +33 5 53 94 12 07 MFR de Bourgougnague ©mfr

