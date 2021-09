Vernoux-en-Vivarais Vernoux-en-Vivarais Ardèche, Vernoux-en-Vivarais Journée portes ouvertes de la ferme GAEC de Ladreyt Vernoux-en-Vivarais Vernoux-en-Vivarais Catégories d’évènement: Ardèche

Vernoux-en-Vivarais

Journée portes ouvertes de la ferme GAEC de Ladreyt Vernoux-en-Vivarais, 11 septembre 2021, Vernoux-en-Vivarais. Journée portes ouvertes de la ferme GAEC de Ladreyt 2021-09-11 – 2021-09-11 GAEC de Ladreyt 340 Route de Ladreyt des Sagnes

Vernoux-en-Vivarais Ardêche Vernoux-en-Vivarais Dylan Chirouze ouvre les portes de sa ferme pour vous faire découvrir son métier, son élevage de vaches laitières et ses différentes productions. Au programme : visite de la ferme, discussions et dégustations ! ja07@jeunesagriculteurs-aura.fr +33 6 50 16 96 52 dernière mise à jour : 2021-09-06 par Privas Centre Ardèche Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Vernoux-en-Vivarais Autres Lieu Vernoux-en-Vivarais Adresse GAEC de Ladreyt 340 Route de Ladreyt des Sagnes Ville Vernoux-en-Vivarais lieuville 44.90001#4.68128