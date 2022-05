JOURNEE PORTES OUVERTES DE L EUROPE AU COEUR DES HALLES 1889 LES HALLES CONFISERIE D’ENTRECASTEAUX Éguilles Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

LES HALLES CONFISERIE D'ENTRECASTEAUX, le mercredi 18 mai à 10:00

Journée portes ouvertes aux Halles, le matin, proposition d’une visite de la calissonnerie suivi d’un repas au bistrot chic, L’après-midi, visite et goûter, quiz dans les Halles pour les enfants. Menu au Bistrot chic et Goûter au salon de thé Payant sur inscription comprenant l’atelier calissonnerie.

Visite du matin gratuite, repas payant, sur inscription

2690 ROUTE DES MILLES EGUILLES Éguilles

2022-05-18T10:00:00 2022-05-18T17:00:00

