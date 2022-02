Journée Portes Ouvertes Craponne-sur-Arzon Craponne-sur-Arzon Catégories d’évènement: Craponne-sur-Arzon

Haute-Loire

Journée Portes Ouvertes Craponne-sur-Arzon, 11 mars 2022, Craponne-sur-Arzon. Journée Portes Ouvertes Collège des Hauts de l’Arzon 11 Avenue du Vernet Craponne-sur-Arzon

2022-03-11 17:00:00 17:00:00 – 2022-03-11 20:00:00 20:00:00 Collège des Hauts de l’Arzon 11 Avenue du Vernet

Craponne-sur-Arzon Haute-Loire Le collège des Hauts de l’Arzon organise une journée portes ouvertes.

Venez le découvrir ! +33 4 71 03 20 38 Collège des Hauts de l’Arzon 11 Avenue du Vernet Craponne-sur-Arzon

dernière mise à jour : 2022-02-10 par

Détails Catégories d’évènement: Craponne-sur-Arzon, Haute-Loire Autres Lieu Craponne-sur-Arzon Adresse Collège des Hauts de l'Arzon 11 Avenue du Vernet Ville Craponne-sur-Arzon lieuville Collège des Hauts de l'Arzon 11 Avenue du Vernet Craponne-sur-Arzon Departement Haute-Loire

Journée Portes Ouvertes Craponne-sur-Arzon 2022-03-11 was last modified: by Journée Portes Ouvertes Craponne-sur-Arzon Craponne-sur-Arzon 11 mars 2022 Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Craponne-sur-Arzon Haute-Loire