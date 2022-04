Journée Portes Ouvertes Conservatoire à rayonnement régional de Toulouse, 2 avril 2022, Toulouse.

Conservatoire à rayonnement régional de Toulouse, le samedi 2 avril à 09:00

### Une journée pour découvrir le Conservatoire Après deux années de mise en veille de ses activités de diffusion en raison de la crise sanitaire, le Conservatoire ouvre ses portes au public durant une journée entière ! Un moment de partage et de découvertes de l’établissement pour aller à la rencontre de tous ses enseignements, et découvrir la centaine d’événements qui rythment sa saison : concerts, spectacles, ateliers, _master-class_… Une journée placée sous le signe de la convivialité où le grand public pourra : * Échanger avec les équipes pédagogiques et administratives * Visiter la médiathèque (9h00-12h30) * S’informer sur les divers cursus (musique, danse, théâtre) * Découvrir les pratiques instrumentales et d’ensemble * Assister à des ateliers découverte et essayer un instrument * Assister à divers cours (danse, théâtre, disciplines instrumentales) **[Téléchargez le programme détaillé des activités en pdf (2.4 Mo)](https://api-culture.toulouse.fr/documents/10718111/11716523/222537/cbd40649-715f-9dc7-f8bd-df6b063725fd)** ### Plus d’infos **[Site web du Conservatoire à Rayonnement Régional](http://conservatoirerayonnementregional.toulouse.fr/)** ![]() ### Infos pratiques Le 2 avril de 9h à 17h30 Adresses : * **Site principal** : 17 rue Larrey * **Antenne de l’Espace Danse** : 12 place Saint-Pierre * **Antenne du Département Théâtre** : 30 avenue Saint-Exupéry

Entrée gratuite

Conservatoire à rayonnement régional de Toulouse 17 Rue Larrey, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



