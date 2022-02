Journée portes ouvertes : commémoration du génocide des Arméniens Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Journée portes ouvertes : commémoration du génocide des Arméniens Valence, 24 avril 2022

2022-04-24 10:00:00 – 2022-04-24 13:00:00
Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet

Valence Drôme Valence Le 24 avril 1915 est le jour de la rafle des intellectuels arméniens à Constantinople. En 2019, cette date devient en France la journée nationale du génocide.

Redécouvrez l'exposition et l'histoire de l'installation des Arméniens à partir des années 1920.

