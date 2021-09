Ouistreham Ouistreham Calvados, Ouistreham Journée Portes ouvertes centre équestre de Ouistreham Ouistreham Ouistreham Catégories d’évènement: Calvados

Journée Portes ouvertes centre équestre de Ouistreham Ouistreham, 12 septembre 2021, Ouistreham. Journée Portes ouvertes centre équestre de Ouistreham 2021-09-12 14:00:00 – 2021-09-12 18:00:00 Centre équestre de Ouistreham 12, route de Caen

Ouistreham Calvados Ouistreham Le centre équestre de Ouistreham vous ouvre ses portes pour une journée d’animations gratuite.

Au programme :Initiations : baptêmes et minis coursSpectacles dans la grande carrière (carrousel, puissance cheval poney, course de barils, voltige…)

Offres spéciales pour l'adhésion :Gratuité de la première année pour les 4-6 ans50% de réduction pour l'adhésion des 7-17 ans

Spectacles dans la grande… +33 2 31 96 41 41 https://www.centreequestre-ouistreham.com/ Le centre équestre de Ouistreham vous ouvre ses portes pour une journée d’animations gratuite.

