Vichy VICHY Allier, Vichy JOURNEE PORTES OUVERTES CAMPUS VICHY VICHY Vichy Catégories d’évènement: Allier

Vichy

JOURNEE PORTES OUVERTES CAMPUS VICHY VICHY, 15 décembre 2021, Vichy. JOURNEE PORTES OUVERTES CAMPUS VICHY

du mercredi 15 décembre au vendredi 11 mars 2022 à VICHY

Les visiteurs sont accueillis par les membres de l’équipe pédagogique afin de leur présenter les formations et les anciens étudiants organisent une visite des locaux. Un temps d’échange est également organisé afin de répondre au mieux aux attentes des “futurs alternants”.

Gratuits

Une journée Portes ouvertes est organisée afin de recruter les futures pépites QSE. VICHY 5-15 Rue Montaret Vichy Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-15T13:00:00 2021-12-15T21:00:00;2022-02-19T09:00:00 2022-02-19T17:30:00;2022-03-11T09:30:00 2022-03-11T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Allier, Vichy Autres Lieu VICHY Adresse 5-15 Rue Montaret Ville Vichy lieuville VICHY Vichy