Journée Portes Ouvertes Campus CIFAC Campus CIFAC Caen, samedi 16 mars 2024.

Retrouve-nous lors de notre Journée Portes Ouvertes le samedi 16 mars dès 9:30 au campus CIFAC à Caen. Tu pourras découvrir nos laboratoires et plateaux techniques, et rencontrer nos équipes.

Au programme de cette journée découverte de nos formations, du CAP au BTS, en apprentissage mais pas que… dans 8 grands secteurs :Métiers de bouche,Coiffure Esthétique,Commerce Vente Mécanique Carrosserie,Cuisine Restauration,SantéAssistant de Gestion

Fais comme 4 000 apprentis normands, viens te former à un métier d’avenir dans l’un de nos campus et rejoins la Team !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 09:30:00

fin : 2024-03-16 17:00:00

Campus CIFAC 4 Rue Claude Bloch

Caen 14000 Calvados Normandie cifac@cma-normandie.fr

L’événement Journée Portes Ouvertes Campus CIFAC Caen a été mis à jour le 2024-02-01 par OT Caen la Mer