Bure Meuse Bure A la limite de la Meuse et de la Haute-Marne, l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra) travaille à la conception du projet de centre industriel de stockage géologique Cigéo et prépare son arrivée sur le territoire. Les études portent notamment sur les roches et leur comportement, les matériaux et l’ingénierie du projet.

L'Andra invite le public à visiter le site afin de répondre à toutes ses questions sur Cigéo, en rencontrant et en échangeant avec ses équipes.

