Bruyères Vosges Bruyères Accueil du public, familles de collégiens de 3ème et anciens élèves de 9h à 12h30.

Inauguration du Restaurant scolaire rénové à 11h avec les officiels.

Présentation des filières générales et technologique STMG

Informations sur les diverses activités et projets : développement durable ; égalité femmes-hommes ; atelier Jean Lurçat / écrire, lire, raconter ; l’association sportive ; l’Association du Lycée Lurçat A2L ; Association STMG ; les actions du CVL ; le projet santé avec les distributeurs de protections périodiques ; visite du nouveau CDI-3C +33 3 29 50 51 32 https://lyc-lurcat.monbureaunumerique.fr/ appartient au lycée

