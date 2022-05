Journée portes ouvertes Brantôme en Périgord Brantôme en Périgord Catégories d’évènement: Brantôme en Périgord

Journée portes ouvertes Brantôme en Périgord, 21 mai 2022, Brantôme en Périgord. Journée portes ouvertes Pôle Enfance Jeunesse Famille 5 place de la Jeunesse Brantôme en Périgord

2022-05-21 09:30:00 – 2022-05-21 17:00:00 Pôle Enfance Jeunesse Famille 5 place de la Jeunesse

Brantôme en Périgord Dordogne Brantôme en Périgord Journée portes ouvertes du Pôle Enfance Jeunesse Famille “La Passerelle”. Journée portes ouvertes du Pôle Enfance Jeunesse Famille “La Passerelle”. +33 5 53 03 83 55 Journée portes ouvertes du Pôle Enfance Jeunesse Famille “La Passerelle”. Communauté communes Dronne Belle

