Journée Portes-Ouvertes Avec les Ribierolts Castelfranc, 4 septembre 2021, Castelfranc. Journée Portes-Ouvertes Avec les Ribierolts 2021-09-04 10:00:00 10:00:00 – 2021-09-04 16:00:00 16:00:00

Castelfranc Lot Castelfranc 12 EUR 12 Des activités pour tout les goûts ! Sorties culturelles, spectacles, patrimoine, nature,

Loisirs créatifs, peintre, art floral,

Mais aussi son, mudo, bibliothèque, jeux de société,

En nouveauté cette année atelier gymnastique ! +33 6 86 55 33 82 MicrosoftTeams-image (10) dernière mise à jour : 2021-08-28 par

