2023-04-19

Côte-dOr Santenay La journée Portes Ouvertes s’organise autour des thèmes du thermalisme et du spa. Elle permettra de présenter et de promouvoir l’ensemble de nos activités, à savoir les cures thermales en long séjour, les cures santé à la semaine et les cures santé bien être. Nos prestations spa telles que l’aquadétente ou les soins du corps et du visage seront présentées par notre équipe d’esthéticiennes, ainsi que la gamme de produits cosmétiques Valvital.

Des visites des locaux sont prévues (installations thermales, spa) y compris des locaux techniques.

Un pot d’accueil permettra d’échanger sur les activités et les projets à venir.

Des offres promotionnelles seront proposées sur les réservations effectuées sur nos cures santé.

Nos esthéticiennes procèderont à des démonstrations de soins. santenay@valvital.fr +33 3 79 48 00 00 Thermes Valvital – Santenay les Bains 5 avenue des Sources Santenay

