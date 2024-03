Journée portes ouvertes aux métiers de l’aéronautique – AFMAÊ AFMAé Bonneuil-en-France, samedi 16 mars 2024.

L’équipe de formateurs, les apprentis et les entreprises partenaires d’AFMAÉ vous accueillent sur le site de Bonneuil-en-France le samedi 16 mars 2024 de 10h à 17h.

Les métiers de l’aéronautique et de l’aérien vous intéressent ?

L’AFMAÉ propose des formations en alternance, en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation de 12 à 24 mois.

Formations gratuites et rémunérées.

Programme

Nos équipes et nos apprentis répondront à toutes vos interrogations sur des stands dédiés à :

• La formation Mention Complémentaire accueil dans les transports

• La formation Bac Pro Aéronautique

• Les formations BTS Aéronautique et Mention Complémentaire Aéronautique

• Les inscriptions / les sélections

Nos entreprises partenaires communiqueront sur les postes à pourvoir en alternance.

Conférences : présentation générale de notre centre de formation

Contact : infoscandidature@afmae.fr

Adresse :

AFMAÉ

Centre de formation des métiers de l’aérien

Chemin de la Piste, Bât 385

95500 Bonneuil-en-France

