Journée portes ouvertes – Auberge de Jeunesse Pontarlier

Pontarlier

Journée portes ouvertes – Auberge de Jeunesse Auberge de Jeunesse 21, rue Marpaud Pontarlier

2022-03-05 14:00:00 – 2022-03-05 22:00:00

Pontarlier Doubs EUR 0 0 L’Auberge de jeunesse ouvre ses portes ! Venez découvrir l’établissement et ses activités. Au programme : visite de l’auberge, ateliers Zéro déchet avec Préval, ateliers anti-gaspi alimentaire avec la Marmite solidaire, exposition « les 65 ans de la FUAJ » et concert avec la Boite à Musique. pontarlier@hifrance.org +33 3 81 39 06 57 https://www.hifrance.org/auberges-de-jeunesse/pontarlier/ L’Auberge de jeunesse ouvre ses portes ! Venez découvrir l’établissement et ses activités. Au programme : visite de l’auberge, ateliers Zéro déchet avec Préval, ateliers anti-gaspi alimentaire avec la Marmite solidaire, exposition « les 65 ans de la FUAJ » et concert avec la Boite à Musique. Auberge de Jeunesse 21, rue Marpaud Pontarlier

