Journée Portes Ouvertes au Rossignol Maison Intergénérationnelle Tissatoit / Bastille Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Journée Portes Ouvertes au Rossignol Maison Intergénérationnelle Tissatoit / Bastille, 22 juin 2022, Nantes. 2022-06-22

Horaire : 15:00 18:00

Gratuit : oui Cours d’essai en individuel gratuit ! enfant, adolescent, adulte Le Rossignol, nouvelle école de musique, implantée dans les locaux de la Maison Intergénérationnelle Tissatoit, ouvre ses portes le mercredi 22 juin 2022 de 15H à 18H avec le spectacle des élèves à 16h30. Venez rencontrer Marie Nobile et toutes les activités musicales proposées (chant, éveil musical, solfège chanteur, flûte à bec, ..) en cours individuel ou cours collectif pour les enfants et pour les adultes. Maison Intergénérationnelle Tissatoit / Bastille Centre-ville Nantes 44000

0669935180 http://www.lerossignol.fr

