Journée Portes ouvertes au Mercure Paris La Defense Grande Arche Mercure Paris La Defense Grande Arche Nanterre, vendredi 22 mars 2024.

Journée Portes ouvertes au Mercure Paris La Defense Grande Arche Semaine des métiers du tourisme Vendredi 22 mars, 14h00 Mercure Paris La Defense Grande Arche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-22T14:00:00+01:00 – 2024-03-22T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-22T14:00:00+01:00 – 2024-03-22T17:00:00+01:00

Venez découvrir les métiers de l’hôtellerie lors de nos portes ouvertes !

Vous êtes intéressé par les métiers de l’hôtellerie ? Vous souhaitez en apprendre davantage sur le fonctionnement d’un hôtel et découvrir les différents métiers qui y sont associés ?

Alors rejoignez-nous le Vendredi 22 mars de 14h à 17h au Mercure Paris La Défense Grande Arche pour nos portes ouvertes !

Lors de cette journée, vous pourrez rencontrer nos équipes et découvrir les coulisses de notre hôtel. De la réception à la cuisine en passant par les métiers de la restauration, vous pourrez en apprendre davantage sur les différentes compétences et qualifications requises pour travailler dans le secteur de l’hôtellerie. Que vous soyez étudiant, en reconversion professionnelle ou simplement curieux, nos portes ouvertes sont l’occasion idéale pour découvrir les métiers de l’hôtellerie et poser toutes vos questions à nos professionnels.

Ne manquez pas cette opportunité de découvrir un secteur passionnant et diversifié !

Mercure Paris La Defense Grande Arche 17-20 esplanade charles de gaulle nanterre Nanterre 92000 Quartier du Parc Nord Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « h1982-rh@accor.com »}]