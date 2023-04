Journée portes ouvertes au Lycée d’Adultes de la Ville de Paris Lycée d’Adultes de la Ville de Paris Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Journée portes ouvertes au Lycée d’Adultes de la Ville de Paris Lycée d’Adultes de la Ville de Paris, 13 mai 2023, Paris. Le samedi 13 mai 2023

de 14h00 à 18h00

.Public adultes. gratuit

Le lycée d’adultes de la Ville de Paris est un établissement d’enseignement public unique en France. Il permet de préparer le baccalauréat quel que soit son âge. Le samedi 13 mai, il organise une journée portes ouvertes. Le lycée d’adultes de la Ville de Paris a pour objectif de permettre à qui le souhaite de reprendre ses études pour redémarrer un nouveau parcours. Chaque année, près de 300 personnes s’inscrivent au lycée d’adultes de la Ville de Paris, en seconde, première ou terminale, afin de se préparer au baccalauréat général et reprendre leurs études. Ce samedi 13 mai 2023 de 14h à 18h, le Lycée d’Adultes de la Ville de Paris organise une journée portes ouvertes pour permettre aux visiteurs de découvrir l’établissement et de rencontrer des enseignants et des élèves. Ils pourront visiter le lycée, assister à des réunions d’information, découvrir les spécialités enseignées et s’inscrire aux tests d’entrée. Au programme : · Visite du lycée · Réunions d’information · Découverte de 7 spécialités enseignées au lycée (nouveau bac) · Rencontres avec les professeur·e·s · Conversations avec les auditeur·trice·s (élèves du lycée) · Inscription aux tests d’entrée · Animations Lycée d’Adultes de la Ville de Paris 132 rue d Alésia 75014 Paris Contact : 0145415244

Sophie Robichon/Ville de Paris

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Lycée d'Adultes de la Ville de Paris Adresse 132 rue d Alésia Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Lycée d'Adultes de la Ville de Paris Paris

Lycée d'Adultes de la Ville de Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Journée portes ouvertes au Lycée d’Adultes de la Ville de Paris Lycée d’Adultes de la Ville de Paris 2023-05-13 was last modified: by Journée portes ouvertes au Lycée d’Adultes de la Ville de Paris Lycée d’Adultes de la Ville de Paris Lycée d'Adultes de la Ville de Paris 13 mai 2023 Lycée d'Adultes de la Ville de Paris Paris Paris

Paris Paris