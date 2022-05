Journée portes ouvertes au domaine expérimental INRAE de La Fage pour les primaires Domaine expérimental de La Fage Saint-Jean-et-Saint-Paul Catégories d’évènement: Aveyron

Domaine expérimental de La Fage, le vendredi 17 juin à 09:00

Venez découvrir nos deux troupeaux expérimentaux de brebis laitières et allaitantes avec votre classe ! À 800 mètres d’altitude, sur le plateau du Larzac, le domaine de la Fage, une unité expérimentale d’INRAE, élève 1 000 brebis : 600 brebis laitières de race Lacaune pour l’AOP Roquefort, et 350 brebis viandes élevées en plein air intégral. Les activités de recherche ont pour objectif de répondre aux préoccupations des éleveurs, mais aussi de la sociétén pour bâtir ensemble l’agriculture de demain. Le domaine vous invite pour une demi-journée de découvertes sur le monde des moutons ! Vos élèves de primaire visiteront une bergerie, une salle de traite et des prairies où vivent des brebis dehors, été comme hiver.

Sur réservation

