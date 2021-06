Saillans Saillans Drôme, Saillans Journée portes ouvertes au Domaine des Trois Becs Saillans Saillans Catégories d’évènement: Drôme

Journée portes ouvertes au Domaine des Trois Becs 2021-06-12 10:00:00 10:00:00 – 2021-06-13 18:00:00 18:00:00 Domaine Les Trois Becs 35 chemin de la Tuilière
Saillans Drôme

Découverte de nos nouveautés en effervescents et vins tranquilles. Produits du terroir disponibles au domaine (picodons, bières artisanales, miel, confiture, huile Olive …). Assiettes gourmandes en accord avec nos différents vins. Baptême d'hélicoptère. domainelestroisbecs@orange.fr +33 4 75 21 56 03

