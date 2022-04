Journée Portes ouvertes au conservatoire de Noisy-le-Sec Conservatoire de Noisy-le-Sec Noisy-le-Sec Catégories d’évènement: Noisy-le-Sec

Conservatoire de Noisy-le-Sec, le samedi 9 avril à 10:00

Venez découvrir les activités proposées par le conservatoire : – de 10h à 12h30 : présentation d’instruments, cours de musique et de danse en public, répétition de spectacle en public, jeux de piste pour les enfants, apéro musical – de 15h30 à 17h : présentation des ateliers danse Plus d’informations : 01 83 74 58 80 ou [conservatoire.noisylesec@est-ensemble.fr](mailto:conservatoire.noisylesec@est-ensemble.fr)

Entrée libre

Venez découvrir les disciplines enseignées au conservatoire, et toutes ses activités ! Conservatoire de Noisy-le-Sec 41 rue Saint Denis 93130 Noisy-le-Sec Noisy-le-Sec Léo Lagrange Seine-Saint-Denis

2022-04-09T10:00:00 2022-04-09T17:00:00

