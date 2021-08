Merville-Franceville-Plage Merville-Franceville-Plage Calvados, Merville-Franceville-Plage Journée portes ouvertes au Club Voile et Pagaie Merville-Franceville-Plage Merville-Franceville-Plage Catégories d’évènement: Calvados

Merville-Franceville-Plage

Journée portes ouvertes au Club Voile et Pagaie Merville-Franceville-Plage, 11 septembre 2021, Merville-Franceville-Plage. Journée portes ouvertes au Club Voile et Pagaie 2021-09-11 12:00:00 12:00:00 – 2021-09-11 17:00:00 17:00:00 Club Voile et Pagaie Chemin de la baie

Merville-Franceville-Plage Calvados Venez découvrir gratuitement les différentes activités proposées par le Club lors de cette journée portes ouvertes : Kayak, voile, stand-up paddle, longe-côte… (Condition : savoir nager). Venez découvrir gratuitement les différentes activités proposées par le Club lors de cette journée portes ouvertes : Kayak, voile, stand-up paddle, longe-côte… (Condition : savoir nager). cacvf14@gmail.com +33 2 31 24 46 11 http://www.voile-franceville.asso.fr/ Venez découvrir gratuitement les différentes activités proposées par le Club lors de cette journée portes ouvertes : Kayak, voile, stand-up paddle, longe-côte… (Condition : savoir nager). dernière mise à jour : 2021-08-12 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Merville-Franceville-Plage Autres Lieu Merville-Franceville-Plage Adresse Club Voile et Pagaie Chemin de la baie Ville Merville-Franceville-Plage lieuville 49.27936#-0.22352