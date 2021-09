Chantepie Maison des Associations Chantepie, Ille-et-Vilaine Journée “Portes Ouvertes” au club de billard Maison des Associations Chantepie Catégories d’évènement: Chantepie

Maison des Associations, le samedi 16 octobre à 14:30

Le club de billard de Chantepie vous invite à découvrir le billard anglais lors de “Journées Découvertes”. Le temps d’une après-midi, venez vous initier gratuitement en étant encadrés par des joueurs expérimentés qui vous aideront à appréhender les bases techniques et tactiques du billard.

Entrée libre et gratuite

Venez découvrir gratuitement la pratique du billard anglais et initiez-vous à ce mode de jeu ! Maison des Associations Rue de la Chalotais 35135 Chantepie Chantepie Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T14:30:00 2021-10-16T18:30:00

