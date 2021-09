La Sauve La Sauve Gironde, La Sauve Journée Portes Ouvertes au Château Les Dames de la Renardière La Sauve La Sauve Catégories d’évènement: Gironde

Journées Portes Ouvertes au Château Les Dames de la Renardière avec visite, dégustation et vente à la propriété avec également une exposition de peinture de Mme Clau Turakawka et de Mr Templier à découvrir.

+33 5 56 23 37 08

