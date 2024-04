Journée portes ouvertes au Château Haut-Chaigneau Chemin des Trois Bois Néac, samedi 20 avril 2024.

Journée portes ouvertes au Château Haut-Chaigneau Chemin des Trois Bois Néac Gironde

Journée Portes Ouvertes au Château Haut-Chaigneau, les 20 et 21 avril, dans le cadre des Journées Portes Ouvertes de l’appellation Lalande de Pomerol !

Au programme visite et dégustations gratuites, ateliers œnologiques, découverte des ruches du Château, ferme pédagogique et bien d’autres… ouvert tout public.

Tout au long du week-end il sera possible de profiter d’un bar à vin éphémère et de spécialités italiennes proposées par l’épicerie fine et restaurant Maison Politi Libourne. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 10:00:00

fin : 2024-04-21 18:00:00

Chemin des Trois Bois Château Haut-Chaigneau

Néac 33500 Gironde Nouvelle-Aquitaine oenotourisme@vignobleschatonnet.com

