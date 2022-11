Journée Portes Ouvertes au Château de Dulphey Mancey Mancey Catégories d’évènement: MANCEY

Sane-et-Loire

Journée Portes Ouvertes au Château de Dulphey Mancey, 17 décembre 2022, Mancey. Journée Portes Ouvertes au Château de Dulphey

5 rue du Château Au Château de Dulphey Mancey Sane-et-Loire Au Château de Dulphey 5 rue du Château

2022-12-17 – 2022-12-18

Au Château de Dulphey 5 rue du Château

Mancey

Sane-et-Loire Mancey EUR A l’occasion des fêtes de fin d’année et afin de partager un moment de dégustation de nos vins,

nous sommes heureux de vous accueillir à nos journées portes ouvertes. domainedenderes@gmail.com +33 6 15 57 13 94 https://www.vins-bourgogne.fr/nos-savoir-faire/femmes-et-hommes-passionnes/chateau-de-dulphey-mancey-71240,2397,9211.html?&args=Y29tcF9pZD0xNDA2JmFjdGlvbj12aWV3RmljaGUmaWQ9VklOQkZDMDAwVjUwNzhFSiZ8 Au Château de Dulphey 5 rue du Château Mancey

dernière mise à jour : 2022-11-10 par

Détails Catégories d’évènement: MANCEY, Sane-et-Loire Autres Lieu Mancey Adresse Mancey Sane-et-Loire Au Château de Dulphey 5 rue du Château Ville Mancey lieuville Au Château de Dulphey 5 rue du Château Mancey Departement Sane-et-Loire

Mancey Mancey Sane-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mancey/

Journée Portes Ouvertes au Château de Dulphey Mancey 2022-12-17 was last modified: by Journée Portes Ouvertes au Château de Dulphey Mancey Mancey 17 décembre 2022 5 rue du Château Au Château de Dulphey Mancey Sane-et-Loire Mancey Sane-et-Loire

Mancey Sane-et-Loire