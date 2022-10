Journée Portes Ouvertes au chantier ITER Saint-Paul-lès-Durance, 26 novembre 2022, Saint-Paul-lès-Durance.

Journée Portes Ouvertes au chantier ITER

2022-11-26 09:00:00 – 2022-11-26 18:00:00

Saint-Paul-lès-Durance

2 fois par an, ITER organise des portes-ouvertes, sur inscription, accès au chantier, à la zone ludique, et visite guidée gratuite.



Pour le grand public, les visites comprennent :

– Un arrêt au belvédère du bâtiment visiteur (avec panorama sur la plateforme)

– Une présentation des maquettes (Tokamak, et plateforme)

– Une présentation en salle sur le projet ITER

– Un visite guidée du site de construction en bus. (En fonction des conditions d’accès à la plateforme au moment de la visite)



Une visite dure environ une heure et peuvent se faire en Français ou en Anglais.



Enfants non admis.

Carte d’identité/passeport obligatoire.

Inscription obligatoire en ligne.

Tenue conforme aux normes de sécurité obligatoire.



Le reste de l’année, des visites sont possibles pour des groupes pré-constitués ou en individuel via l’Office de Tourisme de Gréoux les Bains.

ITER accueille des visiteurs tout au long de l’année. Le format des visites dépend du profil des visiteurs et le contenu des représentations est adapté à chaque audience.

