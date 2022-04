Journée portes ouvertes au Champagne A.D. Coutelas Dizy Dizy Catégories d’évènement: 51530

Dizy

Journée portes ouvertes au Champagne A.D. Coutelas Dizy, 28 mai 2022, Dizy. Journée portes ouvertes au Champagne A.D. Coutelas Champagne A.D. Coutelas 557 avenue du général leclerc Dizy

2022-05-28 10:00:00 – 2022-05-28 21:30:00 Champagne A.D. Coutelas 557 avenue du général leclerc

Dizy 51530 Dizy Le Champagne A.D. Coutelas à Dizy vous accueille pour une journée portes ouvertes le samedi 28 mai 2022 de 10h00 à 21h30.

Dégustation, vente au domaine, restauration sur place, contact@champagne-adcoutelas.com +33 3 67 18 17 89 Champagne A.D. Coutelas 557 avenue du général leclerc Dizy

dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Catégories d’évènement: 51530, Dizy Autres Lieu Dizy Adresse Champagne A.D. Coutelas 557 avenue du général leclerc Ville Dizy lieuville Champagne A.D. Coutelas 557 avenue du général leclerc Dizy Departement 51530

Dizy Dizy 51530 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dizy/

Journée portes ouvertes au Champagne A.D. Coutelas Dizy 2022-05-28 was last modified: by Journée portes ouvertes au Champagne A.D. Coutelas Dizy Dizy 28 mai 2022 51530 Dizy

Dizy 51530