Vous êtes parents et cherchez des activités à partager avec vos enfants ? Venez au centre social et découvrez ce qu’il vous réserve. Vous êtes en recherche d’activités manuelles ? Cuisine, couture, loisirs créatifs et bien d’autres activités vous sont proposées ! Vous avez une idée ou envie d’animer une activité ? Que ce soit dans votre quartier ou au centre social, l’équipe est là pour vous accompagner. Besoin de vous dépenser ? Les inscriptions pour la gym et le ragga fit sont ouvertes à partir de ce jour. Envie de calme et de relaxation ? La méditation et la sophrologie vous feront un grand bien ! Vous souhaitez vous investir pour une bonne cause ? Devenez bénévole à l’espace de gratuité, l’équipe sera ravie de vous accueillir ! Comme vous l’aurez compris, le centre social est là pour tout le monde et il sera ravi de vous accueillir dans une ambiance chaleureuse.

Gratuit

Samedi 4 septembre, de 10h à 12h, le centre social Couleurs et Rencontres ouvre ses portes pour vous accueillir et vous faire découvrir ses activités.À vos stylos, l’heure est aux inscriptions ! Centre social d’animation Couleurs et Rencontres 18 place Marnac, 2e étage au-dessus du centre commercial, 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

2021-09-04T10:00:00 2021-09-04T12:00:00

