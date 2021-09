Ouistreham Ouistreham Calvados, Ouistreham Journée portes ouvertes au Centre d’Activités Nautiques Ouistreham Ouistreham Catégories d’évènement: Calvados

Ouistreham

Journée portes ouvertes au Centre d’Activités Nautiques Ouistreham, 11 septembre 2021, Ouistreham. Journée portes ouvertes au Centre d’Activités Nautiques 2021-09-11 10:00:00 10:00:00 – 2021-09-11 17:00:00 17:00:00 Rue Paul Emile Victor Centre Nautique

Ouistreham Calvados Pour la deuxième année consécutive, le Centre d’Activités Nautiques de Ouistreham Riva-Bella vous accueille en famille à l’occasion d’une journée Portes Ouvertes. De nombreuses animations seront au programme en continu.

Une restauration sur place sera proposée.

Animations gratuites (le jour de la journée portes ouvertes) – Inscription sur place

Programme des animations :Sorties en merStand-up paddleKite-SurfWing foilKayakCatamaranPlongée sous-marineSauvetage en merVoile radiocommandéeEnvironnementExpositions

