Journée Portes Ouvertes AFEPT Pau

Pyrénées-Atlantiques

Journée Portes Ouvertes, 23 septembre 2021, Pau.

du jeudi 23 septembre au mercredi 29 septembre à AFEPT

Participez à notre journée portes-ouvertes pour découvrir nos formations ! L’habilitation de service public comprend trois parcours : – P1 : Se former pour lire, écrire, agir illettrisme, ilectronisme – P2 : Français Langue Étrangère – P3 : La palette des savoirs : CLéA Vous souhaitez développer vos compétences en français (écriture, lecture), mathématiques, culture numérique, langues ? AFEPT 4 allées Catherine de Bourbon, 64000 Pau Pau Pau Nord Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-23T09:30:00 2021-09-23T12:30:00;2021-09-29T09:30:00 2021-09-29T12:30:00

