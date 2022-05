Journée portes ouvertes – Aéroclub de Pontarlier Pontarlier Pontarlier Catégories d’évènement: Doubs

Pontarlier

L’aérodrome de Pontarlier organise une grande journée portes ouvertes. Pour l’occasion des vols découvertes et des animations variées seront proposés aux visiteurs dont une grande exposition statique d’aéronefs anciens. Report le dimanche 12 juin si météo défavorable. info@aeroclub-pontarlier.org +33 3 81 39 09 70 https://www.aeroclub-pontarlier.org/ Proposé par l’Aéroclub de Pontarlier.

