2022-08-05 10:00:00 – 2022-08-07 17:00:00

Claix Charente Claix Charente A l’occasion du Grand Meeting aérien de la Coupe d’Europe de Montgolfières situé à

Mainfonds, commune voisine d’ABK6 Cognac, le Domaine ouvre ses portes et vous propose gratuitement toute la journée la visite du vignoble et la dégustation de nos produits. contact@abk6-cognac.com +33 5 45 66 35 72 http://www.abecassis-cognac.com/ ABK6 Cognac 1 route du Ménager Claix

