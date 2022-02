Journée portes ouvertes à Saint-Joseph de Mont-Luzin Saint-Joseph de Mont-Luzin Lissieu Catégories d’évènement: Lissieu

Métropole de Lyon

Journée portes ouvertes à Saint-Joseph de Mont-Luzin Saint-Joseph de Mont-Luzin, 19 mars 2022, Lissieu. Journée portes ouvertes à Saint-Joseph de Mont-Luzin

Saint-Joseph de Mont-Luzin, le samedi 19 mars à 10:00

« Découvrir la Famille de saint Joseph et saint Joseph de Mont-Luzin » ———————————————————————- ### Programme de la journée à la carte 10h00 : Accueil et temps de lectio divina. 11h30 : chapelet 12h15 : repas tiré du sac ou buvette 13h00 : ouverture des stands de présentation du lieu et de la spiritualité de la communauté. 16h30 : MESSE suivie d’une procession de la chapelle de la Sainte Famille à la chapelle du pèlerinage sur la colline.

Entrée libre

Découvrir la Famille de saint Joseph et saint Joseph de Mont-Luzin Saint-Joseph de Mont-Luzin 682 route de Limonest, 69380 Chasselay Lissieu Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T10:00:00 2022-03-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Lissieu, Métropole de Lyon Autres Lieu Saint-Joseph de Mont-Luzin Adresse 682 route de Limonest, 69380 Chasselay Ville Lissieu lieuville Saint-Joseph de Mont-Luzin Lissieu Departement Métropole de Lyon

Saint-Joseph de Mont-Luzin Lissieu Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lissieu/

Journée portes ouvertes à Saint-Joseph de Mont-Luzin Saint-Joseph de Mont-Luzin 2022-03-19 was last modified: by Journée portes ouvertes à Saint-Joseph de Mont-Luzin Saint-Joseph de Mont-Luzin Saint-Joseph de Mont-Luzin 19 mars 2022 Lissieu Saint-Joseph de Mont-Luzin Lissieu

Lissieu Métropole de Lyon