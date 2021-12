Journée Portes Ouvertes à Polytech Paris-Saclay Polytech Paris-Saclay, 5 février 2022, Orsay.

La **journée Portes Ouvertes** de Polytech Paris-Saclay aura lieu le **samedi 5 février 2022 de 10h à 17h** en présentiel à la Maison de l’ingénieur (bât.620) ! Vous êtes lycéens, étudiant en premier cycle de l’enseignement supérieur, en classe préparatoire aux Grandes Écoles ou bien salarié à la recherche d’une poursuite de formation ? Venez nous rencontrer lors de cette journée portes ouvertes pour découvrir nos formations d’ingénieur et échanger avec les élèves et/ou enseignants de l’école ! **Venez découvrir :** * L’école et le cycle préparatoire * Les Plateformes technologiques * Les 4 spécialités du cycle ingénieur : Électronique et Systèmes Robotisés, Informatique et Ingénierie Mathématique, Matériaux : Mécanique et Énergie, Photonique et Systèmes Optroniques * La filière apprentissage * Les relations internationales * Les relations entreprises * L’association des anciens élèves * Le BDE et ses différents clubs * ….. Découvrez également le cockpit d’un simulateur de vol Airbus A320 ! Réservez dès à présent cette date sur votre calendrier **IMPORTANT :** Présentation du pass sanitaire obligatoire et organisation de l’événement en présentiel sous réserve des mesures gouvernementales.

