2022-04-30 10:00:00 – 2022-04-30 18:00:00 TARBES 15 avenue des Forges

Tarbes Hautes-Pyrénées Venez découvrir cette nouvelle salle d’escalade unique dans un lieu exceptionnel !

Au programme : initiation et démonstrations d’escalade Un mur de difficulté de 19m, un bloc et un mur de vitesse vous attendent pour pratiquer l’escalade quel que soit votre niveau ! contact@usine-escalade.com +33 5 82 15 00 77 TARBES 15 avenue des Forges Tarbes

