journée portes ouvertes à l’Opéra Comique Opéra Comique, 20 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 20 mars 2022

de 10h00 à 18h00

gratuit

Pour que les premiers pas de vos enfants à l’Opéra Comique soient une fête. Rendez-vous le dimanche 20 mars pour des portes ouvertes spéciales famille. Laissez-vous surprendre par cette journée qui leur est dédiée : jeu de piste, ateliers, costumes et maquillage… un moment de partage ludique et musical pour petits et grands ! Programme complet à découvrir le 20 février. Entrée libre et gratuite avec certains rendez-vous sur réservation. Opéra Comique Place Boieldieu Paris 75002 Contact : https://www.opera-comique.com/fr/spectacles/portes-ouvertes#:~:text=Pour%20que%20les%20premiers%20pas,%C3%A0%20d%C3%A9couvrir%20le%2020%20f%C3%A9vrier. Enfants;Musique

