Le Vignon-en-Quercy 46110 L’atelier Litho-Lissac vous ouvre ses portes le samedi et propose une visite de l’atelier et présentation de son matériel (presses de lithographie, gravure, typographie,…), ainsi que des démonstrations d’impression de lithographie et gravure. DR

