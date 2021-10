Journée Portes Ouvertes à l’Exploradôme Exploradôme, 6 octobre 2021, Vitry-sur-Seine.

Journée Portes Ouvertes à l’Exploradôme

Exploradôme, le mercredi 6 octobre à 14:30

[**Mercredi 6 octobre,**](http://www.exploradome.fr/journ%C3%A9e-portes-ouvertes-6-octobre) **à 14h30**, l'[Exploradôme](http://www.exploradome.fr/) vous donne rendez-vous pour sa Journée Portes Ouvertes ! Placée sous le signe des **30 ans de la Fête de la Science**, l’après-midi s’annonce pleine de surprises, d’expériences amusantes et d’animations sur le thème du cirque ! **Venez explorer** la nouvelle exposition temporaire “[CircaSciences](http://www.exploradome.fr/expo-tempo-circasciences)” et défier votre imagination et les lois de la physique ! Puis pénétrez dans le Square Henri Barbusse. En ce début d’automne, **le parc** attenant au musée sera couvert de **petits chapiteaux** pour un **village des Sciences exceptionnel.** Oserez-vous y entrer pour découvrir les animations concoctées par nos médiateur·rice·s et l’équipe des [Petits Débrouillards du 94](http://www.lespetitsdebrouillards-idf.org/) ! Un tas d’**expériences en tout genre** vous attendent , pour vous surprendre, vous faire **jouer, rire ou réfléchir** ! À vous de tester, observer et discuter en vous promenant le long des allées ! Vous devrez également slalomer entre les **artistes acrobates** de l'[école du cirque Cirqu’Aouette](https://www.cirquaouette.org/galerie.html), déambulant pour vous émerveiller et vous surprendre ! Venez nombreu·se·s, l’entrée est gratuite pour toutes et tous ! Plus d’infos ? [http://www.exploradome.fr/journ%C3%A9e-portes-ouvertes-6-octobre](http://www.exploradome.fr/journ%C3%A9e-portes-ouvertes-6-octobre)

Entrée libre et gratuite

Des animations, des surprises, des acrobates, des copains et copines. Pour cette après-midi exceptionnelle, le musée ouvre ses portes et repousse les murs ! Vous venez ? C’est gratuit !

Exploradôme 18 Avenue Henri Barbusse, 94400 Vitry-sur-Seine Vitry-sur-Seine Centre Ville Val-de-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-06T14:30:00 2021-10-06T18:00:00