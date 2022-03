Journée portes ouvertes à l’EPSAA, l’école de Communication Visuelle De La Ville De Paris EPSAA Ivry sur seine Catégories d’évènement: île de France

Ivry-sur-Seine

Journée portes ouvertes à l'EPSAA, l'école de Communication Visuelle De La Ville De Paris EPSAA, 11 mars 2022, Ivry sur seine.

vendredi, samedi

de 10h00 à 20h00

gratuit

Cette année, pour les JPO de l’EPSAA, nous avons la chance de vous recevoir « en vrai » à la Manufacture des Œillets. Deux jours pour vous rencontrer, vous renseigner, vous guider dans l’école et – pourquoi pas ? – vous donner envie de nous rejoindre. Attendez vous à être surpris ! Avant de vous inscrire vous voulez vous assurer que l’EPSAA est bien à la hauteur de sa réputation ? Ou bien, toujours en recherche d’idées nouvelles ,vous adorez humer l’air du temps et les nouvelles tendances artistiques ? Nous accueillons tous les publics à nos JPO mais, si vous êtes encore étudiant, nous savons combien cet ultime coup d’œil vous est indispensable avant de fixer votre choix d’orientation et nous sommes certains que vous tomberez, vous aussi, sous le charme de l’environnement de l’EPSAA; un site de caractère, classé au patrimoine industriel, qui dispose de grandes salles lumineuses particulièrement propices à la créativité. Les travaux qui seront exposés vous donneront un aperçu de l’étendue des talents de nos étudiants en classe préparatoire, arts graphiques ou post-diplôme digital média. En plus des travaux de l’année, exposés et mis en scène qui vous donneront un aperçu du niveau obtenu en classe prépa, 1ère, 2e et 3e année d’arts graphiques, ainsi qu’en post- diplôme digital média. vous découvrirez que l’environnement de la Manufacture des Œillets, classé patrimoine industriel, est un site multiculturel, remarquable et très inspirant. Cela doublera le plaisir de votre visite ! Disposition Covid Veuillez vous munir de vos Pass sanitaires, ils seront contrôlés à l’entrée du site. Le port du masque reste obligatoire dans les espaces fermés. EPSAA 1, place Pierre Gosnat Ivry sur seine 94200 Contact : 01 56 20 24 70 https://epsaa.fr/actualite/jpo-2022-cest-parti https://www.facebook.com/EPSAAofficiel https://twitter.com/EcoleEPSAA Art contemporain;Expo

