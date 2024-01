Journée Portes ouvertes à l’Atelier de la Pierre d’Angle Saint-Maximin, jeudi 15 février 2024.

Journée Portes ouvertes à l’Atelier de la Pierre d’Angle Saint-Maximin Oise

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-15 10:00:00

fin : 2024-02-15 12:00:00

L’atelier de la Pierre d’Angle vous ouvre ses portes de 10h à 12h et de 13h30 à 16h pour vous faire découvrir les métiers de la taille de pierre et de la rénovation du bâti ancien. Visite des plateaux techniques, initiation à la sculpture, échange avec les formateurs. Gratuit

L’atelier de la Pierre d’Angle vous ouvre ses portes de 10h à 12h et de 13h30 à 16h pour vous faire découvrir les métiers de la taille de pierre et de la rénovation du bâti ancien. Vous pourrez rencontrer les formateurs de ce lieu de formation hors du commun installé dans une ancienne carrière de pierre à ciel ouvert, visiter la salle de classe et les plateaux techniques et admirer les œuvres des anciens élèves. Départ des visites du plateau technique à 10h30 et 14h.

Entrée gratuite.

Pour tout renseignement, posez vos questions par mail à l’adresse:

contact.cfp-picardie@apprentis-auteuil.org ou par téléphone au 03 44 55 35 56

0 .

1 Impasse Danièl Lesobre

Saint-Maximin 60740 Oise Hauts-de-France contact.cfp-picardie@apprentis-auteuil.org



Mise à jour le 2024-01-15 par SIM Hauts-de-France – Office de Tourisme Creil Sud Oise