Journée Portes Ouvertes à l'Afpa Navenne, 16 septembre 2021

AFPA ( Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes) 42 Rue Victor Hugo

Navenne Haute-Saône

Le centre Afpa de Vesoul-Navenne (Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes) organise une Journée Portes Ouvertes le jeudi 16 septembre. Les visiteurs pourront découvrir de nombreux métiers et s’informer sur les offres de formation disponibles dans les secteurs qui recrutent. Les personnes en quête de qualification, d’un nouveau projet professionnel, d’un contrat en alternance, auront l’opportunité de rencontrer des stagiaires et des formateurs et obtenir toutes les informations pratiques pour bénéficier d’une formation avec un emploi à la clé !

anne-lise.chevrier@afpa.fr https://www.afpa.fr/particulier/avant-votre-formation-etre-conseille/journee-portes-ouvertes-du-16-septembre-une-journee-pour-demarrer-votre-vie-pro

