Journée portes ouvertes à l’abbaye d’Aubazine, 11 juin 2022, .

Journée portes ouvertes à l’abbaye d’Aubazine

2022-06-11 12:00:00 12:00:00 – 2022-06-11

A partir de 12h venez déguster un repas libanais dans le réfectoire ou la terrasse du vivier , restauration assurée par Mathilde, traiteur libanais Mabarifchou. Et pour accompagner votre repas la @brasserie des anges vous proposera ses angéliques bières artisanales !

Et découvrez Beyrouth A travers l’exposition de peintures et dessins de Mathilde dans le réfectoire !

14h les portes du scriptorium et du dortoir s’ouvriront pour les expositions « la grande aventure des chrétiens d’Orient », prêtée par l’œuvre d’orient et l’exposition « icônes ».

15h30 salle du chapitre , le père Elisée vous proposera une conférence de présentation sur les chrétiens d’Orient.

17h chapelle du monastère grec catholique : concert « chants byzantins » .

L’abbaye d’Aubazine vous ouvre grand ses portes à la rencontre des chrétiens d’Orient

A partir de 12h venez déguster un repas libanais dans le réfectoire ou la terrasse du vivier , restauration assurée par Mathilde, traiteur libanais Mabarifchou. Et pour accompagner votre repas la @brasserie des anges vous proposera ses angéliques bières artisanales !

Et découvrez Beyrouth A travers l’exposition de peintures et dessins de Mathilde dans le réfectoire !

14h les portes du scriptorium et du dortoir s’ouvriront pour les expositions « la grande aventure des chrétiens d’Orient », prêtée par l’œuvre d’orient et l’exposition « icônes ».

15h30 salle du chapitre , le père Elisée vous proposera une conférence de présentation sur les chrétiens d’Orient.

17h chapelle du monastère grec catholique : concert « chants byzantins » .

dernière mise à jour : 2022-06-04 par