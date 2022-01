Journée Portes ouvertes à la Tour du Valat Tour du Valat,Le Sambuc,13200 Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

La Tour du Valat ouvre ses portes au public dimanche 6 février 2022, dans le cadre de la Journée mondiale des zones humides (JMZH). La journée commencera à 8h30 et se terminera à 17h. La JMZH célèbre chaque année l’anniversaire de la signature de la convention de Ramsar pour la protection des zones humides le 2 février 1971 en Iran, dont Luc Hoffmann, fondateur de la Tour du Valat en 1954, fut l’un des principaux instigateurs. En 2022, la thématique de la JMZH est « Agir pour les zones humides, c’est agir pour l’humanité et la nature ». De nombreuses activités sont prévues pendant cette journée : ?‍♀️?‍♂️ Visites thématiques ? Conférences ? Jeu de piste avec CiTy Creative Theory ? Sentiers Nature ?‍? Animations et ateliers ? Exposition photo Possibilité de se restaurer sur place grâce aux Food trucks L’intégralité du programme de la journée portes ouvertes est à retrouver sur [www.tourduvalat.org](http://www.tourduvalat.org) Infos pratiques : Inscription le jour J pour certaines activités (conférence, jeu de piste et visites) Respect des consignes sanitaires en vigueur Circuits : bottes fortement conseillées | derniers départs 7 km : 15h ; 2,5 km : 16h Jumelles conseillées pour observer les oiseaux Nos amis les chiens sont strictement interdits même tenus en laisse Venez nombreux !

