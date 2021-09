Tullins Tullins Isère, TULLINS Journée Portes Ouvertes à la plantation Terre de Goji Tullins Tullins Catégories d’évènement: Isère

TULLINS

Journée Portes Ouvertes à la plantation Terre de Goji Tullins, 12 septembre 2021, Tullins. Journée Portes Ouvertes à la plantation Terre de Goji 2021-09-12 09:30:00 09:30:00 – 2021-09-12 17:30:00 17:30:00

Tullins Isère Tullins EUR 3 3 Terre de Goji vous ouvre ses portes ! Vous voulez visiter notre ferme, découvrir la culture de la baie de Goji bio, goûter à nos produits et nous poser toutes vos questions, c’est le moment de noter cette date dans votre agenda ! Sur réservation. terredegoji@gmail.com +33 6 87 30 15 12 https://www.terredegoji.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-20 par

Détails Catégories d’évènement: Isère, TULLINS Autres Lieu Tullins Adresse Ville Tullins lieuville 45.29765#5.48272